ماكرون يؤكد: سأحضر مباراة فرنسا وإسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه سيحضر مباراة كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل المرتقبة الخميس.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان، أن حضور ماكرون يأتي بغرض "بعث رسالة أخوة وتضامن بعد الأعمال غير المقبولة المعادية للسامية التي تلت المباراة في أمستردام هذا الأسبوع".

ويرتقب أن تُعقد المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ أفاد مدير شرطة باريس لوران نونييز، الأحد، بأنه ستتم تعبئة 4 آلاف من شرطي ودركي لمباراة فرنسا وإسرائيل الخميس، المقررة أن تُخاض في ملعب فرنسا في سان دوني، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال نونييز، في تصريح لقناة "بي.إف.إم تي في" أن نشر مثل هذه القوات يتوافق مع "العُدَّة المعززة جدا وغير اعتيادية جدا" بالنسبة لمباراة دولية "عالية الخطورة".