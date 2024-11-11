شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم الشيوخ": المبادرة الرئاسية "بداية" انطلاقة حقيقة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت مسمي "بداية تمثل انطلاقة جديدة لبناء الإنسان المصري، مشيراً إلي الدعم الذي قدمه الرئيس السيسي في مجال التعليم والعمل علي بناء مدارس جديدة وزيادة الفصول للعمل علي تقليل الكثافة بالمدارس والوصول إلى مناهج دراسية تؤدي الى انتاج منتج وتخريج طالب علي أعلي مستوي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.

وأضاف " دعبس" أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تضم كفاءات وخبرات علي أعلي مستوي وتقدم مقترحات ومرئيات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوصول الى الهدف والغاية المنشودة للارتقاء بمنظومة التعليم، وتقدمت بدراسة شاملة متكاملة لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه ملف الثانوية العامة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والارتقاء بجودة الدراسة لتقليل كثافة الفصول وربط الطالب بالمدرسة والارتقاء بالمدرس والمعلم وبالفعل من خلال التعاون التنسيق بين اللجنة والوزارة تم حل الكثير من المشاكل سواء من حيث الكثافة أو من حيث حضور الطلاب أو من حيث المنهج التعليمي وغيرها من الأمور التي أوصت بها دراسة اللجنة، ولذلك لابد من تقديم الشكر والاحترام للوزارة للاستجابة لمقترحات ومرئيات ومساهمات اللجنة.

وطالب دعبس بضرورة العمل علي زيادة مساحة التنسيق والتعاون بين اللجنة والوزارة، مشيراً إلي أن هناك مبادرة جيدة لهذا الأمر، خاصة وأن الوزير محمد عبداللطيف بن قطاع التعليم، وشارك بالفعل في اجتماع اللجنة في الجلسات السابقة وطرح بيانه أمام أعضاء اللجنة.