شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: التعليم رمانة الميزان فى أى مشروع للتطور والحداثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن التعليم هو رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة، مشيرة إلى أن جودة التعليم وضمان تماشي مستوى مخرجاته مع المطلوب لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية والتنموية، يحتاج الى رؤية متكاملة ومشروع شامل، يضع نصب عينيه مستقبل مؤسسات التعليم المصري لعشرات السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التربية والتعليم.

وأضافت أن الأمر لم يعد يجدي معه قرارات، تتعاطى مع ما يُستجد وتكون مجرد رد فعل واستجابة للأحداث، قائلة إن ثمة ضرورة قصوى لتحديد ملامح مشروع وطني متكامل يأخذ في حسبانه كافة جوانب العملية التعليمية ويحدد بدقة كيفية الإحاطة بكل ما تطرحه من تحديات".

وأشارت إلى أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا مع بداية العام الدراسي لتحقيق الانضباط المدرسي سواء في مضمون العملية التعليمية أو في بعض الجوانب المتعلقة بأعداد الطلاب والفصول والتوقيتات والزي المدرسي والدروس الخصوصية وغيرها، الأمر الذي يحتاج بالضرورة لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذه بالشكل الذي يمكنه أن يمثل دفعة حقيقية على طريق تحقيق جودة التعليم.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: إن قرارات الوزارة بتخفيض عدد من المواد الدراسية في بعض صفوف التعليم الثانوي، فضلا عن خروج بعض المواد من حساب المجموع وغيرها من التغييرات الجوهرية في المناهج التعليمية، جاءت لتطرح تساؤلاً مشروعاً حول الفلسفة والآلية التي تم بناء عليها إتخاذ هذه القرارات، وذلك لضمان أن مخرجات العملية التعليمية تظل على المستوى اللائق حسب المعايير العالمية، فضلاً عن تحقيقها لما هو معروف من أن التعليم أداة اساسية للارتقاء بالإنسان وتطوير وعيه وبناء شخصيته، كما أن التغييرات في هذا الشأن يجب أن تجسد مستهدفات مبادرة الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

