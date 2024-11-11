شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: حرب الشائعات لن يوقف طريق التنمية والإنجازات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية عازمة على المضى قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة، وكل المحاولات الفاشلة والشائعات المضلله لم ولم تنجح فى وقف مسيرة البناء والتنمية، متابعا: "مصر بدأت تحت قيادة الرئيس السيسي فى بناء الجمهورية الجديدة .

وأوضح السعيد غنيم، أن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات تستهدف التشكيك في إنجازات الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، وهناك كم من الشائعات التى لم تتوقف طوال الوقت للتشكيك فى حجم الإنجازات، والدولة المصرية شهدت نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإطلاق آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل قطعة من أرض مصر.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الفترة الأخيرة شهدت تحديات كبيرة، فى مقدمتها الحرب التي خاضتها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد جماعات الإرهاب في سيناء من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذا الوطن، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية والبناء والانطلاق للمستقبل، والأوضاع الخارجية، التى يشهدها العالم، والأوضاع الإقليمية، وحرب الشائعات، وعلى الرغم من كل هذا استطاعت الدولة أن تتجاوز كل هذه التحديات، مشيدا بحجم الوعى الذي أصبح يتمتع به الشعب المصري والى أفشل كل هذه المخططات الخبيثة.