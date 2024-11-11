وزير الخارجية الإسرائيلي: سنكون جاهزين للتسوية إذا أصبح حزب الله بعيدا عن حدودنا الشمالية وتراجع إلى ما وراء الليطاني

أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر الى انه "سنكون جاهزين للتسوية إذا أصبح حزب الله بعيدا عن حدودنا الشمالية وتراجع إلى ما وراء نهر الليطاني، ومستعدون لإنهاء الحرب في غزة عندما تتحقق أهدافنا".

ورأى ساعر ان "التأكد من عدم قدرة حزب الله على التسلح مجددا وألا يمثل تهديدا لإسرائيل ضروي لإنجاح أي ترتيبات بشأن لبنان"، معتبرا ان "التحدي الرئيسي هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه أولا بشان إبعاد حزب الله عن حدودنا وعدم السماح بإعادة تجميع قوته والاعتداء علينا مجددا".

وشدد ساعر على ان "الحرب مع حزب الله لم تنته بعد، وجيشنا يواصل العمل على تفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وحزب الله في وضع مختلف بعد استهداف قادته".

وأضاف :"على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره لضمان مستقبل لبنان كدولة حرة ذات سيادة وليست وكيلة لإيران".