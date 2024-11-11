وزارة العدل التايوانية: لا يوجد دليل على تورط شركات تايوانية في إنتاج أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان

كشف مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية أنه "لا يوجد دليل على تورط شركات تايوانية في إنتاج أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان في شهر أيلول الماضي".

وذكر المكتب، في بيان، أن "شركة جولد أبوللو التايوانية لم تنتج أجهزة بيجر من طراز إيه.آر-924 منذ سنوات، وأن الأجهزة من إنتاج شركة اسمها فرونتير جروب إنتيتي وهي شركة خارج تايوان".