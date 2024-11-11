الكرملين نفى حدوث اتصال بين بوتين وترامب: معلومات كاذبة ومجرد خيال

نفى المتحدّث باسم الرّئاسة الرّوسيّة (الكرملين) دميتري بيسكوف، المزاعم الّتي تحدّثت عن إجراء محادثة بين الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، والرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنّ "هذا مثال واضح حول دقّة المعلومات الّتي يتمّ نشرها الآن، وحتّى أحيانًا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حدّ ما. هذا غير صحيح تمامًا، ومجرّد خيال، هذه مجرّد معلومات كاذبة".

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