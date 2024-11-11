رئيس الأمم المتحدة للمناخ: تمويل الدول الغنية للعمل المناخي ليست عملا خيريا وهو في مصلحة الجميع

اشار الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "كوب29" في باكو، الى أن "تمويل الدول الغنية للعمل المناخي ليست عملا خيريا وهو في مصلحة الجميع".
وأكد ستيل انه "يجب التخلي عن فكرة أن تمويل العمل المناخي هو عمل خيري. إن هدفا طموحا جديدا في هذا الشأن هو في مصلحة كل الدول بما فيها الأكبر والأغنى"، داعيا إلى "إظهار أن التعاون العالمي لم يتوقف".
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