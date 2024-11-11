ارتفاع معدل العمالة في تركيا خلال أيلول إلى 49,7 بالمئة وعدد العاطلين عن العمل تجاوز الـ3 ملايين

أعلنت هيئة الإحصاء التّركيّة، ارتفاع معدّل العمالة في البلاد 0,1 نقطة على أساس شهري خلال شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 49,7 بالمئة، كاشفةً أنّ عدد العاملين خلال أيلول زاد 95 ألف شخص، مقارنةً بشهر آب السّابق، ومشيرةً إلى أنّ إجمالي عدد العاملين في تركيا وصل بذلك إلى 32 مليونًا و823 ألف شخص.

ولفتت في بيان، إلى أنّ معدّل البطالة في أيلول واصل ثباته مقارنةً بآب الماضي، ليبلغ 8,6 بالمئة، مبيّنةً أنّ عدد العاطلين عن العمل في عموم البلاد من عمر 15 عامًا وما فوق، زاد 35 ألف شخص. كما أوضحت أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين و100 ألف شخص.