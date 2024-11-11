"حزب الله": استهدفنا مدينة صفد المحتلة وتجمعًا لقوات العدو بموقع العباد بصليتَين صاروخيَتين

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:00 من صباح اليوم الإثنين 2024-11-11، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد؛ بصلية صاروخيّة".‏

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "‏مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا ليل أمس الأحد 2024-11-10، مدينة صفد المحتلّة بصلية صاروخيّة".‏