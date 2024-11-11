الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان"يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، تهطل امطار متفرقة و يتوقع ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر ، تنحسر الأمطار كليا خلال المساء مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".

واشارت الى أن "لبنان ما زال تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يحمل معه أمطارا ورياحا ناشطة تشتد أحيانا فتؤدي إلى ارتفاع موج البحر لحدود ال 1,5 امتار، ويستمر تأثير المنخفض حتى يوم الثلاثاء حيث ينحسر تدريجيا".

ولفتت ال أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا الى غائم، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية. تخف حدة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر كما يتكون الضباب على المرتفعات تسوء معه الرؤية".

واوضحت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية و انخفاضها بشكل طفيف في المناطق الساحلية، تهطل امطار متفرقة و يتوقع ان يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر ، تنحسر الأمطار كليا خلال المساء مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".

وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال المساء".

واضافت أن "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة".