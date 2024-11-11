التقت النائب السابقة بهية الحريري، محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا، وتناول اللقاء تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته المباشرة وغير المباشرة على الجنوب وعاصمته صيدا ومنطقتها بما يتعلق بموضوع النزوح واحتياجاته الى جانب الأوضاع الأمنية والحياتية في المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري بحثت مع ضو تداعيات العدوان على صيدا وحاجات النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.