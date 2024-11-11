شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة جودة المنظومة التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، مقدمين من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مجدى لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس، وتحديد المناهج بالمرحلة، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية وكيفية ضمان تحقيق جودة التعليم.

وتتمثل تفاصيل طلبات المناقشة، في:

الطلب الأول المقدم من النائب رامي جلال مناقشة سياسة وزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

الطلب الثاني المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي

الطلب الثالث، مقدم من النائبة رشا مهدى بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.