شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مشاركة الرئيس بقمة الرياض تتبنى ثوابت موقف مصر عن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أهمية التقاء قادة الدول العربية والإسلامية فى الرياض فى قمة غير عادية لبحث كيفية وقف حرب الإبادة الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 13 شهرا وتمتد الآن بكل عدوانية إلى لبنان.

وتوقع رئيس حزب الجيل أن تتضمن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة، ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي بذلتها مصر ومازالت تبذلها للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق، وسيؤكد موقف مصر المبدئي الداعى إلى تنفيذ قرارات الشرعية بحل الدولتين واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ووصف ناجى الشهابى، القمة العربية الإسلامية التى تنعقد اليوم بالرياض بأنها قمة المتابعة وهى امتداد للقمة التى استضافتها المملكة العربية السعودية فى 11 نوفمبر من العام الماضى، مشيرا إلى أنها تهدف متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة، ومواصلة جهود وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان.

ودعا الشهابي، إلى أهمية اتخاذ القمة موقف حاسم يدعو الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الناتو إلى وقف دعم حكومة إسرائيلى بالسلاح والمال، مضيفا أن هذا الدعم الغربى الكبير هو الذى يشجع جيش الاحتلال الإسرائيلى على استمرار حربه لإبادة شعبنا الفلسطينى وقتل الأطفال والنساء والشيوخ فى انتهاك ومخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى.

