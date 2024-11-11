استطلاع رأي لمركز "فيتربي": %54 من الإسرائيليين اليهود يؤيدون استمرار العمل العسكري ضد "حزب الله"

أظهر استطلاع للرّأي أجراه "مركز فيتربي العائلي لأبحاث الرّأي العام والسّياسات" التّابع لـ"معهد الدّيمقراطيّة الإسرائيلي"، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، تأييد 54% من المواطنين الإسرائيليّين اليهود لاستمرار العمل العسكري ضدّ "حزب الله"، بينما فضّل أغلبيّة الإسرائيليّين العرب الحلّ الدّبلوماسي.

وأشار الاستطلاع إلى أنّ الإسرائيليّين منقسمون بشدّة حول كيفيّة المضي قدمًا في الصّراع في لبنان، بوجود نسبة 88% من عرب إسرائيل الرّاغبين بالحلّ الدّبلوماسي. ولفت إلى ارتفاع التّفاؤل بين السّكان الإسرائيليّين بشأن مستقبل الأمن القومي للبلاد، حيث بلغت نسبة المستطلعين المتفائلين 47,5%، مقارنةً بـ39% في آب الماضي.

وعن وصول الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وانعكاس ذلك على المصالح الإسرائيليّة، اعتقد 64,5% من المستطلعين أنّ ترامب أكثر ملاءمةً للرّئاسة من نائبة الرّئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس، بينما رأى 13% فقط من المشاركين أنّ هاريس أكثر ملاءمةً لقيادة الولايات المتّحدة.