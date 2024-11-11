افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تراجع عدد جنود الاحتياط الذين ينصاعون لأوامر الاستدعاء في غزة ولبنان بنسبة 20 بالمئة، لافتة الى ان " آلاف الجنود من قوات الاحتياط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية".

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