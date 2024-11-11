الرئيس السوري وصل إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية- الإسلامية

وصل الرّئيس السّوري بشار الأسد إلى العاصمة السّعوديّة الرّياض، للمشاركة في القمّة العربيّة- الإسلاميّة غير العاديّة الّتي تُعقد اليوم. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كلّ من نائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أمين المنطقة فيصل بن عبد العزيز بن عياف، القائم بالأعمال في سفارة السّعوديّة لدى سوريا عبد الله الحريص، سفير سوريا لدى السّعوديّة أيمن سوسان، مدير شرطة المنطقة المكلّف اللّواء منصور بن ناصر العتيبي؛ ووكيل المراسم الملكيّة فهد الصهيل.

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