الخارجية الإيرانية: نرفض كل الادعاءات بشأن دور إيران في اغتيال مسؤولين أميركيين وهذه الاتهامات لا أساس لها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي، أننا "نرفض كل الادعاءات بشأن دور إيران في اغتيال مسؤولين أميركيين وهذه الاتهامات لا أساس لها"، مشيرة الى أن "هذه الادعاءات محاولات لزرع الألغام في العلاقات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة".

واشار الى أن "اليوم يعقد في الرياض الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بناء على اقتراح إيران، ويمثل ايران في هذا الاجتماع وزير الخارجية والنائب الاول لرئيس الجمهورية معربا عن امله في ان يتوصل هذا الاجتماع الى عملية لوقف الترويج للحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني".

وعن الانتخابات الرئاسية الاميركية، رأى ان "نمط تصويت الشعب الأميركي موضوع يستحق التأمل والتحقيق، وهو بالطبع يتعلق بأميركا نفسها، لكن المهم والمتعلق بمنطقتنا هو أداء الادارة الاميريكية تجاه المنطقة وإيران".

واعتبر انه "في الحقيقة استمرت السياسة الأميركية العدائية ضد إيران خلال السنوات الأربع الماضية، والأهم من ذلك أداء أميركا في المنطقة وتفاعلها تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، موضحا انه كما بات معلوما وواضحا للجميع أن السبب الرئيسي لاستمرار جرائم الصهاينة واتساع نطاقها هو دعم أمريكا لهذا الكيان وإرسال الأسلحة، ومنع اتخاذ أي بيان قرار ضده في المحافل الدولية".