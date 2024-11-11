يحيى سريع: استهدفنا قاعدة "ناحال سوريك" جنوب شرق يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع أنه "نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2". وشدد على ان "العملية التي استهدفت قاعدة ناحال سوريك العسكرية شرقي يافا المحتلة حققت إصابة دقيقة وأدت إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف"، مؤكدا ان "عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

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