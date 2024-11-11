اشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك الى أن "إسرائيل قدمت وعودا متكررة بشأن السماح بإيصال المساعدات لغزة لكنها لم تف بها"، لافتة الى أن "الوضع في غزة مأساوي وحجم المساعدات للقطاع في أدنى مستوياته منذ 12 شهرا". ودعت إسرائيل لـ"فتح كل المعابر الحدودية لقطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخارجية الألمانية: إسرائيل قدمت وعودا متكررة بشأن السماح بإيصال المساعدات لغزة لكنها لم تف بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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