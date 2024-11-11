أعلنت "​المقاومة الإسلامية في العراق​" في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو اليوم الإثنين 11-11-2024، هدفًا حيويًّا في شمال الأراضي المحتلّة، وهو الهجوم الثّامن منذ ليلة أمس حتّى الآن؛ بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار عمليّاتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفًا حيويًا بشمال إسرائيل بعمليتنا الثامنة منذ ليلة أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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