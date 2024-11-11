نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الاستيطان، "انني أدعم الاستيطان في أي مكان في أرض إسرائيل وغزة بالطبع جزء من إسرائيل"، مشيرة الى أن "هناك حديث عن اتفاق في الشمال سنرى إن كان سيضمن حياة آمنة لسكاننا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الاستيطان: هناك حديث عن اتفاق في الشمال سنرى إن كان سيضمن حياة آمنة لسكاننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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