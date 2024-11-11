ذكرت وكالة الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة في الفيليبين، أنّ الإعصار "توراجي" وصل إلى اليابسة قرب مدينة ديلاساغ، على بُعد حوالي 220 كيلومترًا شمال شرق العاصمة مانيلا، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.
وأوضحت مسؤولة إدارة الكوارث في مدينة دينالونغان القريبة من ديلاساغ، ميروينا بابليو، لوكالة "فرانس برس"، أنّنا "نتعرّض لرياح قويّة وأمطار غزيرة، وقد انقلبت بعض الأشجار وانقطعت الكهرباء منذ البارحة"، مشيرةً إلى أنّه "لا يمكننا بعد الخروج وتقييم الأضرار".
وكان قد أعلن وزير الدّاخليّة والحكومات المحليّة الفيليبينيّة جونفيك ريمولا أمس، صدور أوامر بإخلاء 2500 قرية في مناطق إيلوكوس وكاغايان فالي وكورديليرا الشّماليّة، لافتًا إلى أنّ "التّربة في تلك المناطق مشبّعة جدًّا الآن، وخطر الانهيارات الأرضيّة مرتفع للغاية"، مشدّدًا على أنّ "أوامر الإخلاء بالغة الأهميّة".
كما أغلقت المدارس والموانئ والمباني الإداريّة في المناطق الّتي تُعتبر معرّضة للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول الإعصار "توراجي" إلى الفيليبين تزامنًا مع إخلاء 2500 قرية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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