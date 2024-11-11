الأمن الروسي احبط عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية للحرب الإلكترونية

اعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن "الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حاولت تجنيد طيار عسكري روسي عن طريق تطبيق "تلغرام" بهدف اختطاف مروحية روسية، مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية".

واوضح الطيار نفسه، ان "في اليوم المحدد حسب مخططات أوكرانيا، كانت الخطة المطلوبة أن أعبر خط التماس القتالي مع العدو، وأتجاوزه بالمروحية، وأن أسمم رفاقي مقدمًا".

واشار الى أن "الأدوية اللازمة (لتسميم زملائه)، وجرعاتها كان سيتم تسليمها له من قبل ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، الملقب بـ"سيرغي".