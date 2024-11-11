الدفاع المدني أعلن مهماته منذ مساء أمس: انتشال 8 شهداء في زغرين والقصر بالهرمل

ذكرت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، في بيان، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس الأحد وحتّى السّاعة من صباح اليوم الإثنين، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

* محافظة بعلبك الهرمل

- زغرين:

انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا.

- القصر:

على أثر غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا، تمّ انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض.

* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".