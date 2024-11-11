ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، في بيان، أنّ "المهمّات المنفّذة منذ مساء أمس الأحد وحتّى السّاعة من صباح اليوم الإثنين، جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:
* محافظة بعلبك الهرمل
- زغرين:
انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا.
- القصر:
على أثر غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا، تمّ انتشال جثامين 4 شهداء من تحت الأنقاض.
* خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن مهماته منذ مساء أمس: انتشال 8 شهداء في زغرين والقصر بالهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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