شكرا لقرائتكم خبر عن آليات تحديد مناهج التعليم وأسس استبعاد مقررات من المجموع أمام الشيوخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 3 طلبات مناقشة موجهة لـ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

ويستوضح النائب رامي جلال في طلب المناقشة الأول المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، سياسة الحكومة، بشأن: " آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية".

ووضحت النائبة رشا مهدى، في طلب المناقشة الثانى المقدم منها وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.

كما تستوضح النائبة هبة شاروبيم، طلب المناقشة المفدم مها وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء،لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي ".