الشرق القطرية: وحدة الصف العربي الاسلامي هي السبيل الوحيد للتصدي للتحديات التي تهدد المنطقة

أفادت صحيفة "الشرق" القطرية بأن أنظار الشعوب العربية والإسلامية تجه اليوم صوب العاصمة السعودية الرياض، حيث تنطلق، أعمال القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، بمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية، لبحث وقف عدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية، لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

واعتبرت أن قمة قادة الدول العربية والاسلامية تأتي هذه المرة في ظل تحديات أكبر تواجه المنطقة، مع غياب أي أفق سياسي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على غزة ولبنان، فيما لا يزال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ ما يزيد على 400 يوم لحرب إبادة وتهجير وتدمير لمقومات الحياة البشرية والإنسانية كافة، وهي حرب تستخدم فيها اسرائيل كل انواع الاسلحة بما فيها استخدام التجويع كسلاح مثلما يحدث في شمال غزة.

ورأت أن وحدة الصف العربي الاسلامي هي السبيل الوحيد للتصدي لهذه التحديات التي تهدد المنطقة بكاملها، وذلك من خلال الضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية لإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.