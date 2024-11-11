استقالة الحكومة اليابانية قبل انتخاب رئيس وزراء جديد

استقالت الحكومة اليابانية برئاسة شيغيرو إيشيباـ قبل الدورة الخاصة للبرلمان، التي ستصوت على رئيس جديد للحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم 27 تشرين الأول الماضي.

وكان قد خسر الائتلاف الحاكم المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو" الأغلبية في مجلس النواب بنتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ولكن بسبب الخلافات بين أحزاب المعارضة من المرجح أن يتم انتخاب إيشيبا رئيسا للحكومة، وأن يتمكن من تشكيل حكومة الأقلية.

وفي حال انتخابه رئيسا للوزراء، سيشكل إيشيبا تايوم الاثنين حكومة جديدة، ستكون هي الحكومة الثانية برئاسته.

ومن المتوقع أن يحافظ العديد من الوزراء في الحكومة المستقيلة على مناصبهم في الحكومة الجديدة.

وبعد تشكيل الحكومة من المقرر أن يصادق عليها الإمبراطور ناروهيتو.

يذكر أن شيغيرو إيشيبا أصبح زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم آنذاك في 27 أيلول الماضي، وتولى رئاسة الحكومة في 1 تشرين الأوّل الماضي، خلفا لفوميو كيشيدا. وأعلن إيشيبا بعد ذلك حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 27 تشرين الأوّل، للحصول على التفويض من المواطنين، لكن الائتلاف الحاكم خسر الأغلبية في البرلمان لأول مرة منذ عام 2009.