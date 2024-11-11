ترامب يعين توم هومان مسؤولا عن ملف الهجرة في الإدارة الأميركية الجديدة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أنه سيعيد توم هومان، القائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك السابق، لتولي مسؤولية الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة في إدارته المقبلة.

ولفت ترامب الى انه "يسعدني أن أعلن أن المدير السابق لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، والخبير البارز في السيطرة على الحدود، توم هومان، سينضم إلى إدارة ترامب ليكون مسؤولاً عن حدود أمتنا".

وبالإضافة إلى إشرافه على الحدود الجنوبية والشمالية والأمن البحري والجوي، اكد ترمب إن هومان سيتولى أيضاً مهمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، وهو جزء أساسي من برنامجه.

وأضاف أنه "ليس لديه شك" في أن هومان "سيقوم بعمل رائع وطال انتظاره"..