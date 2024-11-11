نقلت شبكة سي إن إن عن مصدرين مطلعين، ان "الرئيس المنتخب دونالد ترامب عرض على النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك منصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة".

كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مصدرين مطلعين: ترمب عرض على النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك منصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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