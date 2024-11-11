أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بأنّ "بعد التّواصل مع فريق الأشغال، تمّت معالجة تجمّع للمياه على طريق الحدث بعد مفرق كلية العلوم باتجاه جسر كفرشيما، وحركة المرور طبيعيّة في المكان".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: معالجة تجمع للمياه على طريق الحدث باتجاه جسر كفرشيما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.