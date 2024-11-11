الإسعاف الإسرائيلي: اندلاع حريق في مستودعات ببلدة زخاريا في منطقة بيت شيمش بالقدس

افاد الإسعاف الإسرائيلي، عن اندلاع حريق في مستودعات ببلدة زخاريا في منطقة بيت شيمش بالقدس. وفي وقت سابق، افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة غرب مدينة القدس.

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