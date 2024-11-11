الرياض: القمة العربية الإسلامية أمامها مهمة الوصول لقرارات تؤدي لوقف دائرة العنف الإسرائيلية

أشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن أهمية قمة المتابعة العربية - الإسلامية المشتركة تأتي لأنها تنعقد بوقت غاية في الحساسية، وذلك لما تشهده الأراضي الفلسطينية واللبنانية من عدوان إسرائيلي دخل عامه الثاني في الأراضي الفلسطينية وقارب استمراره على لبنان الشهر الثالث دون انقطاع، ما أوقع عشرات الآلاف من الفلسطينيين واللبنانيين في المجموع.

وأوضحت أن "المملكة وانطلاقاً من اضطلاعها مسؤولياتها تجاه القضايا العربية والإسلامية بادرت إلى عقد القمة الثانية والخروج بنتائج تصب في اتجاه وقف نزيف الدم الذي مازال جارياً لم يتوقف، والوصول إلى قرارات تؤدي إلى أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف الحرب الدائرة التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية دون أن يحرك ساكناً وكأن الأمر لا يعنيه".

ولفتت إلى أن جهود المملكة واضحة جلية في حفظ الحقوق العربية والإسلامية، وما أدل على ذلك من إنشائها "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، والذي حشدت له أكثر من تسعين دولة، مؤكدة على لسان وزير الخارجية الذي قال: "إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس لعملية السلام"، معلناً عن تقدير السعودية للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخراً، وداعياً في هذا السياق الدول كافة للتحلي بالشجاعة واتخاذ القرار ذاته، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ(149) دولة مُعترفة بفلسطين.

ورأت أن "القمة العربية - الإسلامية أمامها مهمة الوصول إلى قرارات تؤدي إلى وقف دائرة العنف الإسرائيلية المستمرة، والاتجاه إلى حل الدولتين الذي هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع الدائر منذ سبعة وستين عاماً قابلة للزيادة طالما بقي الوضع على ما هو عليه دون أية حلحلة تؤدي إلى سلام عادل شامل يضمن الحقوق ويؤسس لمرحلة جديدة دون المزيد من دماء الضحايا الأبرياء".