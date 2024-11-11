انتشال شهيدين من تحت أنقاض المنزل المستهدف في الخرايب

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، عن انتشال جثتي شهيدين في تحت ركام المنزل المستهدف بغارة أمس في حي الدير في الخرايب، في حين ما زالت فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض والركام.

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