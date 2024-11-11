العثور على أكثر من 250 مهاجرًا في مقطورة بالمكسيك متجهة إلى الحدود الأميركية

أعلنت وزراة الدّفاع المكسيكيّة، في بيان، أنّ ضبّاط الهجرة وبدعم من الجيش، عثروا على أكثر من 250 مهاجرًا في مقطورة مزدوجة متّجهة إلى الحدود الأميركيّة، عند نقطة تفتيش في ولاية تشيواوا، موضحةً أنّ "المهاجرين وهم من جنسيّات مختلفة، سُلّموا إلى سلطات الهجرة للتّحقّق من أوضاعهم".

مع الإشارة إلى أنّ آلاف المهاجرين الفارّين من العنف والفقر يعبرون سنويًّا المكسيك، في طريقهم إلى الحدود الأميركيّة. ويُعدّ نقل المهاجرين وهم مختبئين في شاحنات محمّلة بأحمال زائدة، أحد أخطر الأساليب الّتي يستخدمها المهرّبون.

ويُذكر أنّ عام 2022، اختنق أكثر من 50 مهاجرًا حتّى الموت، بعد أن تُركوا في شاحنة أثناء عبورهم الحدود.