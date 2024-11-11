كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيّار، على أهداف في أراضي روسيا"، مشيرةً إلى أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 13 طائرة أوكرانيّة مسيّرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وكانت قد أفاد الوزارة أمس، بأنّه "تمّ إسقاط 17 طائرة مسيّرة أوكرانيّة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ثلاثة فوق مقاطعة روستوف، اثنتين فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: دمرنا 13 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتَي كورسك وبيلغورود ليلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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