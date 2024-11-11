الدفاع الروسية: دمرنا 13 مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتَي كورسك وبيلغورود ليلًا

كشفت ​وزارة الدفاع الروسية​ في بيان، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات من دون طيّار، على أهداف في أراضي روسيا"، مشيرةً إلى أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 13 طائرة أوكرانيّة مسيّرة، 12 منها في مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

وكانت قد أفاد الوزارة أمس، بأنّه "تمّ إسقاط 17 طائرة مسيّرة أوكرانيّة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ثلاثة فوق مقاطعة روستوف، اثنتين فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".