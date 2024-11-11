الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 عناصر من القوى الأمنية في هجوم إرهابي جنوب شرقي إيران

أعلنت العلاقات العامّة لمقرّ "القدس" التّابع للقوّات البرّيّة للحرس الثّوري الإيراني، "مقتل 5 تعبويّين من البلوش، جرّاء هجوم نفّذه إرهابيّون في منطقة سيركان التّابعة لمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران".
وأوضحت في بيان، أنّ "الوحدات العسكريّة المنتشرة في المنطقة توجّهت على الفور إلى منطقة وقوع الهجوم"، مشيرةً إلى أنّ "عمليّة تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابيّة في منطقة سيركان القريبة من مدينة سراوان، جارية".
يُذكر أنّ في 26 تشرين الأوّل الماضي، قُتل عشرة شرطيّين في المنطقة نفسها، في هجوم تبنّته جماعة "جيش العدل" الجهاديّة، الّتي تتّخذ من باكستان مقرًّا، وتنشط في هذه المنطقة الإيرانيّة.
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