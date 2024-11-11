أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ "الفريق القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قدّم طلبًا إلى المحكمة المركزيّة في القدس، لتأجيل شهادته في محاكمة الفساد الخاصّة به لمدّة شهرين ونصف الشّهر، مدّعيًا بأنّ سلسلة من الحوادث الأمنيّة الّتي وقعت خلال الوقت المحدّد لإعداده للشّهادة، جعلت المهمّة مستحيلة".
ولفتت إلى أنّه "بحسب ما ورد، يشير الطلب إلى تطوّرات رئيسيّة عدّة في الحرب الدّائرة في الأشهر الأخيرة، موضحًا أنّها تسبّبت في إلغاء معظم الفترات الزّمنيّة المخصّصة لإعداد رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته، بسبب احتياجات أمنية أو دبلوماسيّة عاجلة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: فريق نتانياهو قدم طلبًا لتأجيل شهادته في قضايا فساد لأكثر من شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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