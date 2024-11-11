"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت الخيام والمنطقة الواقعة بين جبشيت وحاروف

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين، مستهدفًا مدينة الخيام بعد منتصف ليل الأحد- الإثنين. كما نفّذ الطيران الحربي مساء أمس غارةً جوّيّةً مستهدفًا المنطقة الواقعة بين بلدتَي جبشيت وحاروف في قضاء النبطية".

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