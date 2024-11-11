إعلام حوثي: 9 غارات أميركية- بريطانية على محافظتَي عمران وصعدة في اليمن

كشفت قناة "المسيرة" الفضائيّة، التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، عن "عدوان أميركي- بريطاني بـ7 غارات، على مديريّة حرف سفيان في محافظة عمران شمالي اليمن، وعدوان بغارتَين على منطقة الرّحبة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليمنيّة".

ويوم أمس، أفادت "المسيرة" بأنّ "4 غارات أميركيّة بريطانيّة استهدفت منطقة جربان في مديريّة سنحان بمحافظة صنعاء، وغارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء، كما استهدفت ​غارتان مديريّة سفيان في محافظة عمران".