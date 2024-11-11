شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 8ر6 درجة يضرب كوبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 8ر6 درجة على مقياس ريختر شرق كوبا يوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من الأعاصير والانقطاعات الكهربائية التي تركت العديد من السكان في حالة من الاضطراب.

كان مركز الزلزال يقع على بعد نحو 40 كيلومترًا "25 ميلًا" جنوب بارتولومي ماسو في كوبا، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وشعر السكان بالاهتزازات عبر الجزء الشرقي من كوبا، بما في ذلك بمدن كبرى مثل سانتياجو دي كوبا.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو إصابات.