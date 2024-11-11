"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا بـ4 عمليات أهدافًا حيويةً بشمال وجنوب الأراضي المحتلة

أعلنت "​المقاومة الإسلامية في العراق​" في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا اليوم الإثنين 2024-11-11، هدفًا حيويًّا في جنوب الأراضي المحتلّة؛ بواسطة الطّيران المسيّر".

وكشفت في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا أيضًا اليوم الإثنين، هدفًا حيويًّا في شمال الأراضي المحتلّة، بواسطة الطّيران المسيّر".

ولفتت المقاومة في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدينا هاجموا كذلك اليوم، هدفًا حيويًّا في شمال الأراضي المحتلّة للمرّة الثّانية، بواسطة الطّيران المسيّر".

وفي بيان رابع، أفادت بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة في العراق هاجموا اليوم أيضًا، هدفًا حيويًّا في جنوب الأراضي المحتلّة للمرّة الثّانية، بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً "استمرار عمليّاتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".