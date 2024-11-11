شولتس هنأ ترامب وأعلنا استعدادهما للعمل معًا من أجل عودة السلام إلى أوروبا

أشار المتحدّث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، شتيفن هيبستريت، إلى أنّه أجرى محادثات هاتفيّة مع الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، وهنّأه على فوزه في الانتخابات.
وأوضح أنّهما "تبادلا وجهات النّظر في شأن العلاقات بين ألمانيا والولايات المتّحدة الأميركيّة، والمشكلات الجيوسياسيّة الحاليّة، وقالا إنّهما مستعدّان للعمل معًا من أجل عودة السّلام إلى أوروبا"، لافتًا إلى أنّ "المستشار أكّد رغبة الحكومة في مواصلة التعاون الناجح بين حكومتي البلدين".
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب مرارا إنهاء الحرب الأوكرانية سريعا - حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية - ولكن دون أن يوضح كيف يعتزم فعل ذلك.
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