شكرا لقرائتكم خبر عن معارك شوارع بكوراخوف.. روسيا تهاجم أوكرانيا بـ145 مسيرة في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت معارك الشوارع في مدينة كوراخوف شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالات الأمن الروسية لوكالة أنباء تاس الرسمية، إذ تحاول القوات الروسية الاستفادة من تفوقها على الأرض في الوقت الذي كثف فيه الجانبان إطلاق المسيرات.

وقالت الوكالات إن "هناك قتالًا يدور في المناطق الحضرية" بالمدينة، وأن الجيش الأوكراني ينقل قوات إضافية إلى المنطقة، دون تقديم دليل يؤكد ذلك. الموقف يتجه نحو التصعيد وكان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيسركسي قد وصف يوم السبت في منشور على موقع فيسبوك، الوضع في المناطق المحيطة بكوراخوف وبوكروفسك بأنه "صعب" و"يتجه نحو التصعيد".

ويهدد التقدم البري الروسي المتسارع في الأسابيع الأخيرة بالسيطرة على الجزء الجنوبي مما كان ذات يوم قلب أوكرانيا الصناعي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبعد الاستيلاء على بلدة سيليدوف، تقدمت قوات الكرملين صوب مدينة كوراخوف، التي تعد مركزًا لوجستيًا مهمًا للغاية في منطقة دونيتسك جنوب أوكرانيا. عدد قياسي من هجمات المسيرات وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العدد القياسي من الهجمات بالطائرات المسيرة على بلاده التي شنتها روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد: "أطلقت روسيا الليلة الماضية 145 طائرة مسيرة من طراز شاهد وغيرها من الطائرات الهجومية على أوكرانيا"، في إشارة إلى الطائرات الانقضاضية التفجيرية إيرانية الصنع.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا هاجمت أوكرانيا خلال الأسبوع بأكثر من 800 قنبلة جوية موجهة، ونحو 600 طائرة مسيرة هجومية، وما يقرب من 20 صاروخًا من أنواع مختلفة.

وتابع: "لا يمكن إيقاف هذا الإرهاب بالكلمات، ولا يمكن ببساطة نسيان قتل الأطفال وفقدان الأحبة، إن التأمين من الإرهاب يستحيل دون قرارات جريئة، وهذا واضح لكل دولة، ودون عدالة، لا يمكن تحقيق سلام دائم، ومن الواقعى تمامًا لأوكرانيا أن تحققه".