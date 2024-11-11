شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حرائق الغابات.. إعلان حالة الطوارئ وإجلاء الآلاف في نيوجيرسي وكاليفورنيا والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة توسكيجي الأمريكية كيف ترى روسيا انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة؟

حريق سريع الانتشار

الدمام - شريف احمد - تكافح فرق الإطفاء في ولايتي نيوجيرسي وكاليفورنيا، حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ظروف الجفاف والرياح القوية.ففي نيوجيرسي اشتعلت 4 حرائق على الأقل، تمتد من منطقة باينلاندز إلى ضواحي مدينة نيويورك.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا باللون الأحمر بسبب الرياح الشديدة وانخفاض نسبة الرطوبة، مشيرة إلى أن نيوجيرسي لم تشهد أي هطول مطري يُذكر منذ أكثر من شهر، ما زاد من حدة الجفاف ورفع خطورة انتشار الحرائق.وفي كاليفورنيا، أعلن الحاكم غافين نيوسوم حالة الطوارئ، وواجه رجال الإطفاء صعوبة بالغة في احتواء حريق سريع الانتشار شمال غرب لوس أنجلوس، حيث التهم العديد من المنازل وأجبر أكثر من 10 آلاف شخص على الإجلاء.