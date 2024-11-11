شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اهتم التحالف الوطنى بتقديم خدمات طبية متكاملة لطلاب المدارس؟ .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى على تقديم الخدمات والمساعدات لكافة الأسر الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات، واهتم بكل المراحل العمرية فى خدماته، ولعل الأطفال كان لهم نصيب كبير من اهتمام التحالف الوطني وهو ما ظهر فى عدة فعاليات جاء آخرها فى الساعات القليلة الماضية وذلك ضمن جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر لدعم صحة طلاب المدارس، تواصل مبادرة "لمصر .. نبني أجيال" تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف المبكر عن الأنيميا والسكري والرمد وأمراض القلب والجلدية، مع توفير الأدوية وإجراء العمليات اللازمة للطلاب بالمجان.

استهدفت المبادرة حتى الآن طلاب مدارس بمركز الخارجة في الوادي الجديد، إدفو في أسوان، أبشواي في الفيوم، وزفتى بالغربية، كما تخطط للوصول إلى مراكز في مرسى مطروح وكفر الشيخ، حيث تشمل خدماتها الكشف الطبي وصرف النظارات الطبية وتوعية الآباء بكيفية رعاية أطفالهم.

يأتي هذا النشاط تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبدعم من القطاع المصرفي ضمن رؤية مصر 2030، لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال وتحسين جودة حياتهم التعليمية والصحية.