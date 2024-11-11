إسرائيل تدرس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، إن تل أبيب تدرس إمكانية التوصل لوقف إطلاق نار «محدود زمنياً» في لبنان، وسط استمرار المباحثات والزيارات الدبلوماسية إلى الولايات المتحدة وروسيا للتوصل لذلك، وضغط أميركي لإنهاء القتال.

وذكرت وسائل الإعلام أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر توجه إلى واشنطن لمناقشة التفاصيل بشأن التسوية في الجبهة الشمالية، في وقت يعتقد فيه بعض الوزراء في المجلس الوزاري أنه يجب تعميق العمليات في جنوب لبنان على عكس ما ترغب فيه المؤسسة الأمنية من ضرورة التوصل إلى تسوية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن حكومة بنيامين نتنياهو تدرس بجدية إمكانية التوصل إلى اتفاق محدود زمنياً لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية مع «حزب الله».

وأوضحت أن لدى إسرائيل خشية حقيقية من قرار محتمل لمجلس الأمن الدولي قد يحد بشكل كبير من حرية العمل العملياتي الإسرائيلي.