شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في إطلاق نار بجامعة توسكيجي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات فى ولاية ألاباما الأمريكية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، منهم 12 أصيبوا بطلقات نارية في إطلاق نار بجامعة توسكيجي بالولاية في وقت مبكر اليوم الأحد.

ولم يكن الضحية في حادث إطلاق النار، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، طالبا في الجامعة، لكن بعض المصابين كانوا طلابا في الجامعة.

ولم يتم الإعلان عن اعتقالات على الفور. وقالت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما في تحديث صدر بعد ظهر اليوم الأحد إن 12 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، كما تعرض أربعة آخرون لإصابات غير مرتبطة بإطلاق النار. إخطار والدي القتيل

قالت الجامعة في بيان إنه "تم إخطار والدي القتيل، وتعرض عدد آخر من الأشخاص، منهم طلاب في جامعة توسكيجي، لإصابات ويتلقون العلاج في مستشفي إيست ألاباما ميديكال سنتر في أوبليكا، ومستشفى بابتيست ساوث في مونتجمري".

وقال هال بنتلى الطبيب الشرعي لمقاطعة ماكون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأحد إنه من المقرر تشريح جثة القتيل، وهو ذكر، في مركز الطب الشرعي التابعة للولاية في مونتجمري.

وذكر قائد شرطة المدينة، باتريك مارديس، أن من بين المصابين طالبة أصيبت برصاصة في البطن، وطالب آخر أصيب بطلق ناري في ذراعه

