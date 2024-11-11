درغام: الهيمنة الايرانية ورطت لبنان بالحرب ولكن هل إسرائيل توافق على تطبيق القرار 1701؟

ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، "أننا نتمنى أن يتم التوصل الى وقف إطلاق النار اليوم وليس بعد أسابيع ولكن الواقع غير التمنيات، والأمور غير ناضجة ولم تبلغ مرحلة التسوية التي تحقق هذا الأمر".

ورأى في حديث لقناة "الجديد"، أن "الهيمنة الايرانية ورطت لبنان بهذه الحرب، ولكن هل إسرائيل توافق على تطبيق 1701 وهل إلتزمت سابقا بتطبيقه؟".

وأضاف "إذا أردنا تطبيق الدستور رئيس الجمهورية هو الذي يوقع الاتفاقيات الدولية"، وقال: "لا يمكننا الانكار أن الميدان حقق الكثير ومنع توغل الاسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".

وذكر أن "أولى الأولويات إنتخاب رئيس جمهورية ويجب ان يكون هذا الأمر غير مرتبط بالحرب وبالمصالح الايرانية، ومن ثم نناقش موضوع سلاح حزب الله".