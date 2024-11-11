القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة في مكتب رئيس الوزراء منذ محاولة اغتياله

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة في مكتب رئيس الوزراء منذ محاولة اغتياله". وذلك في اشارة الى مسيرة "حزب الله" التي استهدفت منزل نتانياهو في قيساريا.
واشارت الى أن "المسؤولين الأمنيين أوصوا نتانياهو بعدم البقاء في أماكن ثابتة".
كما نقلت عن مصادر سياسية وقانونية، أن "محامي نتانياهو سيطلبون تأجيل شهادته بمحاكمته لئلا يكرر وجوده بنفس المكان".
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